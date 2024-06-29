В Курской области при атаке БПЛА погибли пять человек, в том числе два ребенка

Погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие госпитализированы в Рыльскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.
В ночь на 29 июня средства противовоздушной обороны РФ отражали атаку над четырьмя регионами, сообщало Минобороны РФ. По два БПЛА сбито над Тверской областью и над Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями.