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В Курской области при атаке БПЛА погибли пять человек, в том числе два ребенка

Коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка. Еще два члена семьи находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы в Рыльскую районную больницу, им оказывают медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.

В ночь на 29 июня средства противовоздушной обороны РФ отражали атаку над четырьмя регионами, сообщало Минобороны РФ. По два БПЛА сбито над Тверской областью и над Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями.