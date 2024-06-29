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На жителя Самарканда, избивавшего пасынка, завели уголовное дело

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жителя Самарканда, жестоко избившего малолетнего пасынка ремнем, будут судить по уголовной статье, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что житель Тайлакского района Самаркандской области издевался над шестилетним сыном своей супруги. Инцидент взяли на контроль следственные органы и детский омбудсмен.

Вчера на гражданина, совершившего насилие в отношении ребенка, было возбуждено уголовное дело по пункту «а» статьи 110 Уголовного кодекса (истязания несовершеннолетнего), ведется предварительное следствие.

Отметим, что самое суровое наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.