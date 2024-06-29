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В Челябинске ищут водителя, скрывшегося с места тройного ДТП

Повреждения получил автобус с людьми.

Челябинская полиция разыскивает автомобиль марки Ford и его водителя, который накануне днем был участником ДТП, где получили повреждения легковушка Toyota Prius и автобус ЛиАЗ 71-го маршрута. После столкновения автомобиль скрылся с места аварии, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент случился во второй половине дня в районе пересечения Свердловского проспекта с улицей Калинина. Сначала Ford и Toyota столкнулись между собой, после чего японская машина с 30-летним мужчиной за рулем потеряла управление и въехала в автобус.

В ДТП никто не пострадал.

Если сбежавшего водителя найдут, ему грозит лишение прав на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток.