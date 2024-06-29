Около тонны наркотиков изъято во время масштабной операции

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Около одной тонны наркотиков было изъято в ходе масштабной антинаркотической операции ОДКБ, сообщил советник секретариата ОДКБ Михаил Мелихов, пишут РИА Новости.
Операция под названием «Канал — Дальневосточный рейд» проводилась на территории от Беларуси до КНР.
«Изъято около тонны наркотиков. Операция проходила с 24 по 28 июня текущего года на территории государств-членов ОДКБ», — сказал Мелихов.
По его словам, в ней приняли участие правоохранительные органы, таможенные и пограничные службы, органы госбезопасности, подразделения финансовых разведок.
Координационный штаб по управлению был развернут в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском (Владивосток).
Результаты.
По предварительной информации, в результате на территории стран-членов ОДКБ были выявлены 522 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 154 групповых.
Было задокументировано девять фактов легализации доходов от реализации запрещенных веществ.
Выявлены более 530 сайтов, с помощью которых распространялась информация, связанная с психоактивными веществами и наркотиками.
В ходе операции изъято 78 единиц оружия и почти 5 тысяч боеприпасов, подразделения финразведок установили 27 тысяч подозрительных операций 300 граждан на сумму свыше 16 миллиардов российских рублей.