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От машины мало что осталось: В Миассе иномарка улетела с дороги в дерево, водитель погиб

В Челябинской области автомобиль иностранного производства улетел с дороги в дерево, водитель погиб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Миасского городского округа.

Все случилось утром 29 июня на 11 километре дороги Миасс — Златоуст. Предварительная картина: мужчина 1999 года рождения, управляя Mazda 6, на изгибе дороги выехал за пределы проезжей части в кювет, где совершил наезд на дерево.

Водитель от полученных травм скончался на месте, его пассажир-ровесник получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Скорее всего, погибший не справился с управлением на мокрой дороге.