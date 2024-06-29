В Уярском районе осудили директора школы-интерната за поборы с учителей

Экс-директора Евгения Ефименко осудили за то, что он собирал деньги с педагогов. По данным следствия, мужчина требовал отдавать ему премии на улучшение базы учреждения. На самом же деле деньги шли в карман директора школы-интерната.
Занимался вымогательством он с 2016 по 2021 год. За это время он получил более 400 тысяч рублей. Тем, кто не хотел платить, грозились увольнением.
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки по факту мошенничества. Свою вину мужчина не признал, обвинив учителей в сговоре и предательстве.
В итоге мужчину приговорили к трем годам условного срока и испытательному в три года. С него также взыскали всю сумму, которую он незаконно получил, а еще арестовали авто стоимостью 852 тысячи рублей.