Мошенника, обманувшего трех жительниц Кунгура, отправили в колонию

20-летний житель Челябинска признан виновным в мошенничестве. Он через соцсети нашел подработку в качестве курьера — забирать деньги у людей, обманутых по схеме «Родственник в беде».

Напомним, по этой мошеннической схеме аферисты звонят людям и сообщают, что их близкий родственник совершил ДТП и срочно требуются деньги, чтобы избавить его от уголовного преследования.

Мошенник под видом следователя по телефону убедил 92-летнюю кунгурячку передать 120 тысяч рублей для возмещения ущерба в ДТП, которое якобы совершила ее дочь. Та отдала все свои сбережения курьеру, приехавшему к ней от имени следователя.

Также были обмануты еще две пожилые жительницы Кунгура, которые передали в руки мошенника 100 и 300 тысяч рублей, а также пенсионеры из Свердловской, Челябинской областей и Удмуртии, — рассказали в краевой полиции. — Только после передачи денег потерпевшие проверяли информацию, полученную по телефону. Общий ущерб составил 1,8 миллиона рублей.