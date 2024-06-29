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Мошенника, обманувшего трех жительниц Кунгура, отправили в колонию

Он участвовал в схеме «Родственник в беде».

Источник: Комсомольская правда

20-летний житель Челябинска признан виновным в мошенничестве. Он через соцсети нашел подработку в качестве курьера — забирать деньги у людей, обманутых по схеме «Родственник в беде».

Напомним, по этой мошеннической схеме аферисты звонят людям и сообщают, что их близкий родственник совершил ДТП и срочно требуются деньги, чтобы избавить его от уголовного преследования.

Мошенник под видом следователя по телефону убедил 92-летнюю кунгурячку передать 120 тысяч рублей для возмещения ущерба в ДТП, которое якобы совершила ее дочь. Та отдала все свои сбережения курьеру, приехавшему к ней от имени следователя.

Также были обмануты еще две пожилые жительницы Кунгура, которые передали в руки мошенника 100 и 300 тысяч рублей, а также пенсионеры из Свердловской, Челябинской областей и Удмуртии, — рассказали в краевой полиции. — Только после передачи денег потерпевшие проверяли информацию, полученную по телефону. Общий ущерб составил 1,8 миллиона рублей.

Полученные от пенсионеров деньги курьер переводил на банковские карты, оставляя часть себе. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» задержали преступника в его родном Челябинске.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы и возмещению ущерба потерпевшим.