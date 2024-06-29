Мошенника, обманувшего трех жительниц Кунгура, отправили в колонию

20-летний житель Челябинска признан виновным в мошенничестве. Он через соцсети нашел подработку в качестве курьера — забирать деньги у людей, обманутых по схеме «Родственник в беде».
Напомним, по этой мошеннической схеме аферисты звонят людям и сообщают, что их близкий родственник совершил ДТП и срочно требуются деньги, чтобы избавить его от уголовного преследования.
Мошенник под видом следователя по телефону убедил 92-летнюю кунгурячку передать 120 тысяч рублей для возмещения ущерба в ДТП, которое якобы совершила ее дочь. Та отдала все свои сбережения курьеру, приехавшему к ней от имени следователя.
Полученные от пенсионеров деньги курьер переводил на банковские карты, оставляя часть себе. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» задержали преступника в его родном Челябинске.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы и возмещению ущерба потерпевшим.