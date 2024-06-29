Уголовное дело завели после гибели ребенка на пожаре в Хабаровском крае

В Комсомольском районе после гибели восьмилетнего ребенка на пожаре завели уголовное дело. Следовали работают по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла днем 28 июня. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Напомним, жительница дома по улице Комсомольской в селе Кенай утром ушла на работу. В здании один остался ее сын.
«Возгорание началось на веранде дома по предварительной версии вследствие технических причин. Ребенок не смог выбраться из дома и погиб», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Прокуратура Комсомольского района организовала проверку после трагедии. Она даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры. Также орган контролирует ход расследования уголовного дела.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.