Нижегородец таранил автомобили тележкой для продуктов на Карла Маркса

Мужчина запускал тележку из магазина на остановившиеся на светофоре машины на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Видео инцидента появилось в пабликах в соцсетях.
Неадекватный человек разгуливал прямо по проезжей части и таранил автомобили продуктовой тележкой. Видно, как она врезалась в один из них, оставив, видимо, небольшие царапины.
Один из автомобилистов попытался успокоить дебошира, что чуть не привело к драке.
Как написали нижегородцы в соцсети, это местный бомж.
«Он ночует в подвалах, подкармливает стаю собак, нападающих на детей, и ломает имущество в подъездах. Когда уже им займутся власти», — возмущается пользователь с ником Наталья Пономарева.