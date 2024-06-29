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Нижегородец таранил автомобили тележкой для продуктов на Карла Маркса

По версии пользователей соцсети, это местный бомж.

Мужчина запускал тележку из магазина на остановившиеся на светофоре машины на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Видео инцидента появилось в пабликах в соцсетях.

Неадекватный человек разгуливал прямо по проезжей части и таранил автомобили продуктовой тележкой. Видно, как она врезалась в один из них, оставив, видимо, небольшие царапины.

Один из автомобилистов попытался успокоить дебошира, что чуть не привело к драке.

Как написали нижегородцы в соцсети, это местный бомж.

«Он ночует в подвалах, подкармливает стаю собак, нападающих на детей, и ломает имущество в подъездах. Когда уже им займутся власти», — возмущается пользователь с ником Наталья Пономарева.