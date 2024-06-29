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Электричка сбила мужчину на перегоне Чик-Коченево под Новосибирском

От травм он скончался на месте.

Источник: РИА "Новости"

О трагедии на ж/д-путях рассказали в Транспортной полиции Сибири. Специалисты устанавливают обстоятельства смерти мужчины на перегоне Чик — Коченево.

Сообщается, что утром в субботу, 29 июня 2024, на остановочном пункте 3293 километр мужчину переходил ж/д пути позади стоящего электропоезда. В этот момент на встречном пути двигалась электричка.

«Машинист встречного пассажирского поезда увидел неожиданно появившегося пешехода, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», — говорится в сообщении полиции.

Мужчина скончался на месте. Следственно-оперативная группа работает на месте.