12 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме по проспекту Казыбек Би. Загорелась квартира на первом этаже.
«На момент прибытия пожарных подразделений из жилого помещения шел густой дым. Пожарные эвакуировали 12 жителей, из них 5 детей», — сообщили в региональном департаменте по ЧС.
Огонь потушили оперативно — на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ДЧС Восточного Казахстана.
«ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Не доводить ситуацию до пожара. Своевременно устранять нарушения, которые могут спровоцировать пожар», — обратились в ведомстве к горожанам.
Также сегодня, 29 июня, в Алматы тушили пожар в двухэтажном здании. Пламя ликвидировали на площади 150 кв. м.