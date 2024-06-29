Директора индустриального техникума обвиняют в получении взяток в Усолье

— По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы директор образовательного учреждения совместно с секретарем учебной части систематически осуществляли выдачу дубликатов дипломов о получении среднего профессионального образования по различным специальностям лицам, которые фактически обучение не проходили, — рассказывают правоохранители. — За это обвиняемые через посредников получали взятки в виде денежных средств в размере от 15 до 80 тысяч рублей.