Директора индустриального техникума обвиняют в получении взяток в Усолье

Директора и секретаря учебной части индустриального техникума обвиняют в коррупции в Усолье-Сибирском. Во время расследования уголовного дела следователи СК установили 14 эпизодов преступлений, а именно: получение взятки должностным лицом, служебный подлог и пособничество в служебном подлоге. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.
— По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы директор образовательного учреждения совместно с секретарем учебной части систематически осуществляли выдачу дубликатов дипломов о получении среднего профессионального образования по различным специальностям лицам, которые фактически обучение не проходили, — рассказывают правоохранители. — За это обвиняемые через посредников получали взятки в виде денежных средств в размере от 15 до 80 тысяч рублей.
Взяточничество пресекли полицейские. Подозреваемых задержали и поместили под домашний арест и подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.