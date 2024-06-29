Полиция ищет похитителей девушки в Мангистау

«Один начал меня поднимать, причиняя боль, а второй подельник, прибежав, взял меня за ноги и, подняв, запихнули в машину. Я сопротивлялась, кричала. Уже находясь внутри, я угрожала им, что выпрыгну из машины, если они не остановятся. Когда на светофоре машина остановилась, я выскочила из машины и убежала. В тот же вечер я позвонила на “102” и подала заявление. На следующий день пригласили в управление полиции Мунайлинского района, где допросили. Дело прекратили 15 апреля. Следователь, не сказал, что необходимо пройти экспертизу, и не дал направление. Мне твердили, что нет состава преступления. Я хочу защитить себя и свои права. Я не скот, чтобы вот так вот взять, насильно запихнув в машину, и украсть», — рассказала пострадавшая.