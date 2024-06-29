Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии столкнулись LADA Kalina и Skoda Octavia

В Башкирии в столкновении двух автомобилей пострадал мужчина.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на трассе М-7 возле деревни Подымалово в Уфимском районе произошло ДТП. По информации Госкомитета РБ по ЧС, столкнулись два легковых автомобиля, LADA Kalina и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадал водитель LADA Kalina, 1958 года рождения.

На место происшествия прибыли оперативно прибыли спасатели, деблокировали пострадавшего и передали его бригаде медиков. Сотрудники полиции и МЧС также были на месте происшествия.

Водитель автомобиля Skoda Octavia, родившийся в 1977 году, и его пассажирка, 1984 года рождения, от госпитализации отказались. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.