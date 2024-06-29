В Башкирии столкнулись LADA Kalina и Skoda Octavia

В Башкирии на трассе М-7 возле деревни Подымалово в Уфимском районе произошло ДТП. По информации Госкомитета РБ по ЧС, столкнулись два легковых автомобиля, LADA Kalina и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадал водитель LADA Kalina, 1958 года рождения.