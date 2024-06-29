ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета погиб мужчина и была ранена женщина. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела были обнаружены осколки снаряда, фрагменты поврежденной машины и одежда со следами крови.