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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке

МАКЕЕВКА (ДНР), 29 июн — РИА Новости. Украинские военные в пятницу совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего погиб мужчина и ранена одна женщина; по словам соседа семьи, в тот момент семейная пара направлялась к дочери на выпускной.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета погиб мужчина и была ранена женщина. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела были обнаружены осколки снаряда, фрагменты поврежденной машины и одежда со следами крови.

«Это мой сосед, они рядом со мной живут. Там (в машине) была женщина и мужчина, они ехали к дочке на выпускной», — рассказал журналистам сосед погибшего Олег.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.