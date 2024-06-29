ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета погиб мужчина и была ранена женщина. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела были обнаружены осколки снаряда, фрагменты поврежденной машины и одежда со следами крови.
«Это мой сосед, они рядом со мной живут. Там (в машине) была женщина и мужчина, они ехали к дочке на выпускной», — рассказал журналистам сосед погибшего Олег.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.