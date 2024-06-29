Водитель минивэна погиб в столкновении с Lexus на трассе в Приморье

Днём 28 июня водитель минивэна Mitsubishi Delica не пропустил на перекрёстке Lexus RX и погиб в столкновении, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
ДТП случилось на регулируемом перекрёстке дороги Хабаровск — Владивосток — село Баневурово. Бывший за рулём Mitsubishi мужчина 1954 года рождения скончался на месте. Водитель и двое пассажиров Lexus получили травмы, среди пострадавших — несовершеннолетний 2009 года рождения.
Установление обстоятельств происшествия контролирует Уссурийская городская прокуратура.