Над Севастополем сбили две воздушные цели

Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор проинформировал, что там работает ПВО. Также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту призвал находящимся на нем и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.