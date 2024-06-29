Над Севастополем сбили две воздушные цели

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — написал он.
Развожаев уточнил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. В результате произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, добавил он. Кроме того, в Балаклаве осколками была повреждена кровля частного дома.
Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор проинформировал, что там работает ПВО. Также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту призвал находящимся на нем и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.