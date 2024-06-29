«28 июня около 16.00 из искусственного водоема в Светлогорске Гомельской области по ул. Лазо работниками МЧС спасен подросток 2008 г.р. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в МЧС.
В этот же день около 18.30 из озера Крахмальное возле Толочина Витебской области работниками МЧС и ОСВОД спасен еще один подросток 2008 г.р.
В МЧС напоминают, что предотвратить трагедию на воде помогут уроки взрослых для своих детей по правилам безопасного поведения.
Двое детей спасены на водоемах за прошедшие сутки
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей спасены на водоемах страны за прошедшие сутки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«28 июня около 16.00 из искусственного водоема в Светлогорске Гомельской области по ул. Лазо работниками МЧС спасен подросток 2008 г.р. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в МЧС.