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СК организовал проверку после смерти южноуральца в одной из больниц

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти жителя Троицка. Мать пациента считает, что к его гибели причастны сотрудники местной больницы.

— В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в апреле 2024 года в городской больнице города Троицка Челябинской области скончался молодой человек, — сообщили в пресс-службе ведомстве. — Мать пациента считает, что в смерти её сына виноваты сотрудники медицинского учреждения.

В Следственном комитете по Челябинской области расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В случае подтверждения нарушений, виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Близкие челябинского поэта, барда, журналиста и сценариста Олега Синицына также обратились в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за его смерти. Олега Николаевича не стало 13 мая, причина — очередной инфаркт. Но родственники считают, что врачи могли предотвратить фатальные последствия серьёзных заболеваний сердца и сосудов, если бы вовремя направили пациента на коронарографию и стентирование. Вместо этого 61-летнего больного постоянно «футболили» и даже выписали на работу.

медицина