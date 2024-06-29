СК организовал проверку после смерти южноуральца в одной из больниц

Близкие челябинского поэта, барда, журналиста и сценариста Олега Синицына также обратились в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело из-за его смерти. Олега Николаевича не стало 13 мая, причина — очередной инфаркт. Но родственники считают, что врачи могли предотвратить фатальные последствия серьёзных заболеваний сердца и сосудов, если бы вовремя направили пациента на коронарографию и стентирование. Вместо этого 61-летнего больного постоянно «футболили» и даже выписали на работу.