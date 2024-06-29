Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

Ранее в этот день он проинформировал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две воздушные цели над Севастополем — в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
В настоящее время отражение ракетной атаки завершено.
«По предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — написал губернатор.
По его словам, в экстренные службы поступили сообщения об упавших осколках ракеты в районе улицы Новикова. Кроме того, от осколков пострадали несколько домов на улице Жукова, а в частном доме на Выгонной улице разбило стекла и пробило крышу и потолок.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.