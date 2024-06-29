Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

По его словам, в экстренные службы поступили сообщения об упавших осколках ракеты в районе улицы Новикова. Кроме того, от осколков пострадали несколько домов на улице Жукова, а в частном доме на Выгонной улице разбило стекла и пробило крышу и потолок.