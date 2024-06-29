Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли в Нижнем Новгороде

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Нижнем Новгороде, об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области.
Предмет нашли в ходе проведения строительных и земляных работ в Нижегородском районе.
Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник» с четвероногой помощницей Пулей установили, что находка является 85-мм корпусом бронебойного каморного снаряда времен войны со следами коррозии.
Элемент боеприпаса без взрывателя, но содержит опасные вещества. Находка будет утилизирована.