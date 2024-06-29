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СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Курение привело к пожару в общежитии в Балашихе, где погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве.

Как установили эксперты, причиной гибели пяти человек, среди которых четыре женщины, стало отравление продуктами горения.

Пожар в общежитии в микрорайоне Керамик в Балашихе произошел ночью в субботу. Его площадь составила 40 кв. м. Пожарные спасли восемь человек. В горевшей квартире на втором этаже были обнаружены тела пяти человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

СК
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