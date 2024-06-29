СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе

Пожар в общежитии в микрорайоне Керамик в Балашихе произошел ночью в субботу. Его площадь составила 40 кв. м. Пожарные спасли восемь человек. В горевшей квартире на втором этаже были обнаружены тела пяти человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).