СК назвал причину пожара в общежитии в Балашихе

«С участием специалистов проведен осмотр места, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении», — сказали в ведомстве.
Как установили эксперты, причиной гибели пяти человек, среди которых четыре женщины, стало отравление продуктами горения.
Пожар в общежитии в микрорайоне Керамик в Балашихе произошел ночью в субботу. Его площадь составила 40 кв. м. Пожарные спасли восемь человек. В горевшей квартире на втором этаже были обнаружены тела пяти человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).