В водоеме в Минском районе обнаружили утонувшего мужчину

«28 июня в 17.30 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водоеме в д. Селюты Минского района», — сказали в МЧС.
Утонувший извлечен из воды, в настоящее время устанавливается его личность.
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в Минском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МЧС.
«28 июня в 17.30 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водоеме в д. Селюты Минского района», — сказали в МЧС.
Утонувший извлечен из воды, в настоящее время устанавливается его личность.