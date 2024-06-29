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В водоеме в Минском районе обнаружили утонувшего мужчину

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в Минском районе спасатели обнаружили утонувшего мужчину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МЧС.

«28 июня в 17.30 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водоеме в д. Селюты Минского района», — сказали в МЧС.

Утонувший извлечен из воды, в настоящее время устанавливается его личность.

несчастный случай