В России задержали узбекистанца за покушение на убийство школьника

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел 24 июня на спортивной площадке. По предварительным данным, во время игры в футбол между подозреваемым и 12-летним школьником возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил подростка за горло и стал душить.