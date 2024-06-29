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В России задержали узбекистанца за покушение на убийство школьника

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 25-летнего гражданина Узбекистана, напавшего на несовершеннолетнего во время игры в футбол.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел 24 июня на спортивной площадке. По предварительным данным, во время игры в футбол между подозреваемым и 12-летним школьником возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил подростка за горло и стал душить.

Благодаря своевременному вмешательству очевидцев, худших последствий удалось избежать. Пострадавшему ребенку была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется следствие.