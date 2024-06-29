Россиянка погибла в ДТП с сотрудниками АЭС «Аккую» в Турции

Несколько лет назад, в 2019 году, генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков заявил, что самыми частыми причинами смерти туристов из России на турецких курортах являются именно дорожно-транспортные происшествия, а также злоупотребление алкоголем.