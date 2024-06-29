На Украине рассказали, какой будет ситуация с электроснабжением зимой

«Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30−35%. Что это значит для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть, базовый прогноз — 12 часов без света», — сказал Коваленко в интервью украинскому изданию «Дело».