Водитель грузовика умер во время работы в Нижегородской области

Представитель работодателя узнав о плохом самочувствии мужчины от его супруги, отправил к месту остановки находившийся рядом автомобиль организации. Он начал звонить сотруднику, но на звонок ответил участковый и сообщил, что бригада скорой помощи констатировал смерть работника.