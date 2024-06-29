Водитель грузовика умер во время работы в Нижегородской области

В Нижегородской области во время работы скончался водитель грузового автомобиля компании «Сияние ТК», об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Днем 18 июня 55-летний водитель грузовика двигался по автодороге М-7 «Волга» в Воротынском округе, но вдруг почувствовал себя плохо. Он остановился и позвонил жене.
Представитель работодателя узнав о плохом самочувствии мужчины от его супруги, отправил к месту остановки находившийся рядом автомобиль организации. Он начал звонить сотруднику, но на звонок ответил участковый и сообщил, что бригада скорой помощи констатировал смерть работника.
Сейчас выясняются обстоятельства и причины несчастного случая.