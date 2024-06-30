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В Ангарске будут судить мошенницу из Барнаула

49-летнюю жительницу Барнаула будут судить в Ангарске за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Ранее она уже была судима за мошенничество.

Источник: МК.RU Иркутск

В феврале 2024 года обвиняемая разместила в интернете объявление о продаже комплекта кастрюль. Фото набора она взяла из интернета, так как самих кастрюль у неё не было. Вскоре ей позвонила ангарчанка, которая пожелала купить кастрюли. Женщины договорились о продаже, и ангарчанка перевела на карту матери обвиняемой восемь тысяч рублей. После этого обвиняемая перестала выходить на связь. Не дождавшись кастрюль, ангарчанка обратилась в полицию.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Дело будет рассматривать Ангарский городской суд.