Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области

Инцидент произошел утром в субботу.
«Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал орский транспортный прокурор Егор Приходько.
Ведутся восстановительные работы, прокуратурой начата проверка.
Ранее, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный. В результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.