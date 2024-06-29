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Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в Оренбургской области

Сход с рельсов шести вагонов с цементом, три из которых с опрокидыванием, произошел на станции Западная в Новотроицке Оренбургской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Инцидент произошел утром в субботу.

«Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал орский транспортный прокурор Егор Приходько.

Ведутся восстановительные работы, прокуратурой начата проверка.

Ранее, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный. В результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

несчастный случай
Прокуратура
РЖД