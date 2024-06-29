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В техническом водоеме в Ляховичском районе утонул мужчина

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В техническом водоеме в Ляховичском районе утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.

«Вчера в Ляховичском районе житель Барановичей 1965 года рождения утонул в техническом водоеме возле деревни Ольховцы», — сказали в ОСВОДе.

Тело погибшего нашли и извлекли из водоема водолазы.

несчастный случай