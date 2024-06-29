«Вчера в Ляховичском районе житель Барановичей 1965 года рождения утонул в техническом водоеме возле деревни Ольховцы», — сказали в ОСВОДе.
Тело погибшего нашли и извлекли из водоема водолазы.
В техническом водоеме в Ляховичском районе утонул мужчина
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В техническом водоеме в Ляховичском районе утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.
«Вчера в Ляховичском районе житель Барановичей 1965 года рождения утонул в техническом водоеме возле деревни Ольховцы», — сказали в ОСВОДе.