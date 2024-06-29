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Гранатомет, автоматы Калашникова: КНБ обнаружил схроны с оружием

28 июня 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили несколько схронов с оружием в Алматы и Актюбинской области. В числе изъятого оружия: гранатомет, автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты, гранаты и сотни патронов, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, в Алматы обнаружили два схрона с оружием.

«Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, 4 ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении Комитета.

В этот же день, 28 июня, в Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъяли 21 единицу огнестрельного оружия.

«2 автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра».

«Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщила пресс-служба КНБ.

Четыре гражданина Казахстана были задержаны по подозрению в пропаганде терроризма 26 июня в Туркестанской области сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД.