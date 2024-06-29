Гранатомет, автоматы Калашникова: КНБ обнаружил схроны с оружием

По данным КНБ, в Алматы обнаружили два схрона с оружием.
«Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, 4 ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении Комитета.
В этот же день, 28 июня, в Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъяли 21 единицу огнестрельного оружия.
«2 автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра».
«Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщила пресс-служба КНБ.
Четыре гражданина Казахстана были задержаны по подозрению в пропаганде терроризма 26 июня в Туркестанской области сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД.