Гранатомет, автоматы Калашникова: КНБ обнаружил схроны с оружием

«Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщила пресс-служба КНБ.