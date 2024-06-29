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Минобороны Казахстана прокомментировало гибели срочников

В министерстве обороны заявили, что факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова не связаны с Вооруженными силами, так как они проходили службу в рядах Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве также отметили, что по поводу смерти рядового Досымжана Салимжана возбуждено уголовное дело.

"Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий. Ход расследования воинских преступлений находится под надзором Генеральной прокуратуры РК и соответствующих подразделений Министерства внутренних дел РК, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Абайской области страшной смертью умер солдат-срочник. Родственникам рассказали, что во время учений на 20-летнего Осербая Акана наехала многотонная военная машина. Однако близкие погибшего сомневаются в причине трагедии.

несчастный случай