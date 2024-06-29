Минобороны Казахстана прокомментировало гибели срочников

В ведомстве также отметили, что по поводу смерти рядового Досымжана Салимжана возбуждено уголовное дело.
"Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций. Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий. Ход расследования воинских преступлений находится под надзором Генеральной прокуратуры РК и соответствующих подразделений Министерства внутренних дел РК, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Абайской области страшной смертью умер солдат-срочник. Родственникам рассказали, что во время учений на 20-летнего Осербая Акана наехала многотонная военная машина. Однако близкие погибшего сомневаются в причине трагедии.