Сотрудники СГБ Узбекистана изъяли почти 26 килограммов гашиша, ввезенного из Таджикистана

Во время другой операции сотрудники СГБ по Ферганской области остановили автомобиль Tracker, ехавший из Коканда в Фергану. При осмотре машины было обнаружено 11,966 грамма гашиша. Трех пассажиров машины, а также супружескую пару из Ферганы, которая и являлась владельцами наркотиков и следовала за перевозчиками на другом авто, задержали. При дознании выяснилось, что супруги уже были судимы за сбыт наркотиков. Супруги купили гашиш у женщины из Коканда, которую также задержали. Наркотики попали в Узбекистан из Таджикистана.