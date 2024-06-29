Сотрудники СГБ Узбекистана изъяли почти 26 килограммов гашиша, ввезенного из Таджикистана

В первом случае сотрудникам СГБ удалось перекрыть наркоканал у узбекско-таджикской государственной границы в Сурхандарьинской области. Здесь задержали двух граждан, которые пытались спрятать наркотики, полученные от дилера из Таджикистана, под электрическим столбом рядом со свадебным залом в Шурчинском районе. Арестованные закладчики признались, что забрать наркотики должен другой человек. Им оказался житель Узунского района, которого правоохранители поймали с поличным.
Во время другой операции сотрудники СГБ по Ферганской области остановили автомобиль Tracker, ехавший из Коканда в Фергану. При осмотре машины было обнаружено 11,966 грамма гашиша. Трех пассажиров машины, а также супружескую пару из Ферганы, которая и являлась владельцами наркотиков и следовала за перевозчиками на другом авто, задержали. При дознании выяснилось, что супруги уже были судимы за сбыт наркотиков. Супруги купили гашиш у женщины из Коканда, которую также задержали. Наркотики попали в Узбекистан из Таджикистана.
В третьем случае пассажирка автомобиля Nexia перевозила 1,9 килограмма гашиша. Авто задержали и досмотрели на территории Куштепинского района Ферганской области. Оказалось, что пассажирка, жительница Коканда, купила вещество у своей землячки, которая была задержана ранее. Наркотики предназначались для сбыта в Маргилане.
В настоящее время все задержанные арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела.