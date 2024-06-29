Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Шумы в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.