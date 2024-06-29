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Минчанин в костеле украл у иностранной студентки дорогие смарт-часы. Суд вынес приговор

Вынесен приговор 40-летнему ранее неоднократно судимому горожанину, которого обвиняли в совершении кражи, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.

Обвиняемый пришел в архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии, где проходила встреча анонимных алкоголиков и наркоманов. После мероприятия он заметил смарт-часы известного бренда, оставленные без присмотра на столике в одной из комнат, и забрал их себе. Девайс, стоимость которого 855 рублей, принадлежал иностранной студентке. Девушка пришла в костел на выступление хора.

Поскольку часы мешали ей дирижировать, она сняла их и положила на столик в подсобном помещении. После, не найдя свое имущество, она обратилась в милицию. Личность злоумышленника установили по записям камер видеонаблюдения. Его задержали в тот же день по месту жительства. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

— Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, полностью присоединив неотбытую часть наказания по приговору суда Партизанского района от 26 марта 2024 г., назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях общего режима.

Кроме того, гражданин должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.