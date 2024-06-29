Минчанин в костеле украл у иностранной студентки дорогие смарт-часы. Суд вынес приговор

Поскольку часы мешали ей дирижировать, она сняла их и положила на столик в подсобном помещении. После, не найдя свое имущество, она обратилась в милицию. Личность злоумышленника установили по записям камер видеонаблюдения. Его задержали в тот же день по месту жительства. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.