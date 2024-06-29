Средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 ВСУ и 119 беспилотников

Ранее, 27 июня, в Минобороны проинформировали, что ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 в зоне спецоперации. Также были уничтожены 62 беспилотника, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS.