Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника.
«ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в Минобороны.