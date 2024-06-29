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Причиной сильного загрязнения воздуха в Ташкенте стала пылевая буря, которая прошлась над Центральной Азией

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Над Центральной Азией накануне прошлась пылевая буря. Об этом свидетельствуют снимки из космоса, которые опубликовал сервис Cosmo Monitoring, пояснив, что природное явление наблюдалось из-за циклона низкого давления, передает корреспондент Podrobno.uz.

Слабые пылевые бури наблюдались 28 июня в центральных и восточных регионах Узбекистана и на юге Казахстан, сильные — в северных и западных регионах Афганистана, на востоке Туркменистана и на юге Таджикистана.

Автор канала Uzb_Meteo, климатолог Эркин Абдулахатов именно этой пылевой бурей объяснил то, что сегодня утром, 29 июня, Ташкент поднялся в рейтинге городов с самым грязным воздухом на 4 место. К обеду, по данным портала IQAir, воздух в городе очистился до «желтого» уровня.

Напомним, что за последние 40 лет загрязнение воздуха стало причиной смерти 135 миллионов человек.

экология