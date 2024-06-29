Причиной сильного загрязнения воздуха в Ташкенте стала пылевая буря, которая прошлась над Центральной Азией

Автор канала Uzb_Meteo, климатолог Эркин Абдулахатов именно этой пылевой бурей объяснил то, что сегодня утром, 29 июня, Ташкент поднялся в рейтинге городов с самым грязным воздухом на 4 место. К обеду, по данным портала IQAir, воздух в городе очистился до «желтого» уровня.