Группировка «Восток» отразила две контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника, отметили в Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 “Мста-Б”, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 “Гвоздика”, боевую машину 122 мм РСЗО “Град” и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 “Рапира”. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — уточняется в сводке.