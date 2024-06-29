Группировка «Восток» отразила две контратаки ВСУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Группировка Вооружённых сил РФ «Восток» нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 135 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.