В ДНР заявили о расстреле ВСУ группы беженцев во время эвакуации из Торецка

У нас одна группа беженцев из Торецка вышла, наши ребята их спасли, вытащили в безопасную зону. Сейчас им оказывается медицинская и психологическая помощь. ВСУ заметили это (эвакуацию. — Ред.) и уже вторую группу расстреляли", — сказал он.