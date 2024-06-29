На Украине проверят экс-командующего объединенными силами ВСУ

Издание пишет: украинское ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) «Хортица» со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах наступления российских войск в Харьковской области. В этом деле дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ «Хортица» при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.