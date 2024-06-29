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В реках Башкирии после обильных осадков поднялся уровень воды

В Башкирии в связи с обильными осадками в некоторых реках резко повысился уровень воды. В результате наблюдаются переливы и подтопление автодорог.

Источник: telegram-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ

Напомним, сегодня минтранс региона сообщил о перекрытии дорог из-за прошедших ливней в Абзелиловском районе. По информации ведомства переливы зафиксированы и в Белорецком районе.

«Во избежание несчастных случаев, дорожные службы рекомендуют отложить дальние поездки, в частности по дороге Уфа-Инзер-Белорецк до установления более благоприятной погоды и спада уровня воды в реках. В пути водителям рекомендуется соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными», — предупредили в минтрансе.

Напомним, в республике создан оперштаб МЧС, который следит за неблагоприятной погодой и принимает звонки от пострадавших территорий. Штаб разработал и довёл до единых дежурно-диспетчерских служб республики модели развития ситуации по наихудшему сценарию развития.