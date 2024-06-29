В реках Башкирии после обильных осадков поднялся уровень воды

Напомним, сегодня минтранс региона сообщил о перекрытии дорог из-за прошедших ливней в Абзелиловском районе. По информации ведомства переливы зафиксированы и в Белорецком районе.
«Во избежание несчастных случаев, дорожные службы рекомендуют отложить дальние поездки, в частности по дороге Уфа-Инзер-Белорецк до установления более благоприятной погоды и спада уровня воды в реках. В пути водителям рекомендуется соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными», — предупредили в минтрансе.
Напомним, в республике создан оперштаб МЧС, который следит за неблагоприятной погодой и принимает звонки от пострадавших территорий. Штаб разработал и довёл до единых дежурно-диспетчерских служб республики модели развития ситуации по наихудшему сценарию развития.