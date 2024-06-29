Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии во время движения загорелась иномарка

В Башкирии сгорел легковой автомобиль.

Источник: МЧС по РБ

В Янаульском районе сгорела легковушка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. По словам автомобилиста, под капотом автомобиля пламя вспыхнуло под капотом во время движения.

По данным ведомства, легковой автомобиль Toyota Corolla внезапно загорелся всего в 3 километрах от села Асавдыбаш. Спасатели МЧС оперативно прибыла на место происшествия и успешно потушила возгорание.

Во время пожара в салоне авто находился 63-летний мужчина. Владелец Toyota Corolla получил ожог правой верхней части лица в результате возгорания. Пострадавший от медицинской помощи отказался.