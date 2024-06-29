В Башкирии во время движения загорелась иномарка

В Янаульском районе сгорела легковушка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. По словам автомобилиста, под капотом автомобиля пламя вспыхнуло под капотом во время движения.
По данным ведомства, легковой автомобиль Toyota Corolla внезапно загорелся всего в 3 километрах от села Асавдыбаш. Спасатели МЧС оперативно прибыла на место происшествия и успешно потушила возгорание.
Во время пожара в салоне авто находился 63-летний мужчина. Владелец Toyota Corolla получил ожог правой верхней части лица в результате возгорания. Пострадавший от медицинской помощи отказался.