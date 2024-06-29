Мужа Блиновской требуют признать банкротом

28 июня, как следует из базы МВД, Алексея Блиновского объявили в розыск. Ведомство разыскивает его по статье Уголовного кодекса, не уточнив, по какой именно. До этого в СМИ сообщалось, что Блиновский якобы покинул воинскую часть для участия в следственных действиях, но до столицы не доехал.