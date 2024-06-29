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В Сербии неизвестный ранил полицейского у посольства Израиля из арбалета

Об этом стало известно из заявления министра внутренних дел страны Ивица Дачич, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Источник: AP 2023

«Сегодня около 11:00 неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля, и ранил его в шею», — заявил глава сербского МВД.

Жандарм 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который не выжил в результате полученного ранения. Уточняется, что раненый полицейский находится в сознании. Сотрудника полиции доставили в Центр скорой помощи, где ему проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.

Правоохранительные органы Сербии начали расследование по делу о нападении на жандарма.