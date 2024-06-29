В Сербии неизвестный ранил полицейского у посольства Израиля из арбалета

Жандарм 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который не выжил в результате полученного ранения. Уточняется, что раненый полицейский находится в сознании. Сотрудника полиции доставили в Центр скорой помощи, где ему проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.