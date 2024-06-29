В Курской области при обстреле пострадали три человека

«Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля — житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение», — написал Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Врио губернатора также сообщил, что в результате обстрела повреждено семь домовладений и три автомобиля. Кроме того, перебиты линии электропередачи и газопровод. Алексей Смирнов уточнил, что ремонтные работы «начнутся, когда позволит обстановка».
Ранее в деревне Городище Курской области коптер атаковал жилой дом. Погибли пять человек.