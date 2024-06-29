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В Курской области при обстреле пострадали три человека

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле села Гуево Суджанского района. Травмы получили три местных жителя. Из них двое контужены, их доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

«Также в результате атаки украинского коптера ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля — житель Кореневского района. Он направлен в Курскую областную больницу на обследование и лечение», — написал Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора также сообщил, что в результате обстрела повреждено семь домовладений и три автомобиля. Кроме того, перебиты линии электропередачи и газопровод. Алексей Смирнов уточнил, что ремонтные работы «начнутся, когда позволит обстановка».

Ранее в деревне Городище Курской области коптер атаковал жилой дом. Погибли пять человек.