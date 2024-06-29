В Курской области при обстреле пострадали три человека

Врио губернатора также сообщил, что в результате обстрела повреждено семь домовладений и три автомобиля. Кроме того, перебиты линии электропередачи и газопровод. Алексей Смирнов уточнил, что ремонтные работы «начнутся, когда позволит обстановка».