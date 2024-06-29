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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2023

«В Запорожье были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

На данный момент в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.