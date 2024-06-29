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Мужчину засыпало грунтом в Осиповичах

29 июня утром в Осиповичах на территории частного дома экскаватор копал яму для канализации. В яме находился хозяин участка. Грунт обрушился и засыпал мужчину. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

На место прибыли спасатели. С использованием специального инструмента пострадавшего извлекли из-под грунта.

Мужчину передали медикам, его доставили в медучреждение. Другие подробности не приводятся.

несчастный случай