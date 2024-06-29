Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии серьезные последствия обильных осадков: резкое поднятие уровня горных рек в Белорецком районе и угроза подмытия моста

Жителей Башкирии предупредили о серьезных последствиях обильных осадков.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии после обильных осадков наблюдаются серьезные последствия. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Уровень горных рек поднялся и вызвал размытие дорожного полотна на 148−149 километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Кроме того, на участке расположен мост через реку Реветь, где вода приблизилась к дороге, создавая угрозу подмытия конструкции.

Аварийные службы и дорожные бригады находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации. На месте патрулируют сотрудники ГИБДД, а также установлены предупреждающие дорожные знаки.

Власти призывают жителей и путешественников воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации погоды и спада уровня воды в реках. Рекомендуется использовать объездную трассу М-5 для безопасного перемещения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.