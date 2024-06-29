В Башкирии серьезные последствия обильных осадков: резкое поднятие уровня горных рек в Белорецком районе и угроза подмытия моста

В Башкирии после обильных осадков наблюдаются серьезные последствия. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Уровень горных рек поднялся и вызвал размытие дорожного полотна на 148−149 километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Кроме того, на участке расположен мост через реку Реветь, где вода приблизилась к дороге, создавая угрозу подмытия конструкции.
Аварийные службы и дорожные бригады находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации. На месте патрулируют сотрудники ГИБДД, а также установлены предупреждающие дорожные знаки.
Власти призывают жителей и путешественников воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации погоды и спада уровня воды в реках. Рекомендуется использовать объездную трассу М-5 для безопасного перемещения.
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