В Магнитогорске родители заявили о массовом отравлении детей в лагере

Одна из мам рассказала, что дети в лагере отравились 25 июня. Ее ребенок не пострадал, но с его слов почти в полном составе отравились 3 и 5 отряды, а также отдельные ребята из других отрядов — всего около 60 человек. У всех одни и те же симптомы — сильная рвота и головная боль.