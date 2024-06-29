В Магнитогорске родители заявили о массовом отравлении детей в лагере

В магнитогорском детском летнем лагере «Уральские зори» (принадлежит ПАО «ММК») произошло массовое отравление детей и педагогов. Об этом корреспонденту chel.aif.ru рассказали родители воспитанников. По их словам, инцидент случился еще в начале недели, однако руководство учреждения до сих не предоставило им никакой информации.
Одна из мам рассказала, что дети в лагере отравились 25 июня. Ее ребенок не пострадал, но с его слов почти в полном составе отравились 3 и 5 отряды, а также отдельные ребята из других отрядов — всего около 60 человек. У всех одни и те же симптомы — сильная рвота и головная боль.
«Вожатые говорят что якобы дети отравились после полдника с кефиром и апельсинами, но почему-то два отряда только. И один отряд, по информации от вожатых, наелся немытых фруктов от родителей. Больше у меня информации нет», — поделилась наша собеседница.
Отец другого ребенка сообщил, что узнал о ЧП только из комментариев в группе лагеря во «ВКонтакте». По его словам, после случившегося у детей забрали телефоны и запретили звонить домой.
«Позвонили сами воспитателям. Те нас успокоили, что с детьми все хорошо, играют на улице. Через сутки раздали телефоны. Дети рассказали, что рвет половину отряда. Все сидят по палатам. Ничем не лечат. Мой ребенок перенес легко, обошлось тошнотой, но он сутки находился взаперти с детьми, которых все это время рвало», — рассказал мужчина.
По его словам, он лично знает родителей еще пятерых воспитанников, которые также перенесли отравление. Троих своих детей знакомые забрали из лагеря домой.
Родители пострадавших написали заявления в Роспотребнадзор и профком ММК. В надзорном ведомстве им ответили, что информация передана для проведения разбирательства.
Корреспондент попытался связаться с руководством ДООЦ «Уральские зори», но по указанному на сайте учреждения телефону никто не ответил. Мы направили письмо в пресс-службу ММК с просьбой прокомментировать случившееся.